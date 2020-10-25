Популярная украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников, рассказав о своих впечатлениях от просмотренных культовых лент

Об этом знаменитость рассказала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Отчитываюсь, мои дорогие, спасибо за советы. Посмотрела кино из ваших предложенных в прошлой публикации. «Зеленая книга» - за сюжет, это волшебное кино. Такая атмосфера!! Кстати, отличное кино для рождественского списка! «Красотка» - конечно нужно точно смотреть! Это уже из классики) С таким кино всегда уютно!)) «Джентельмены» Гая Ричи - он гениальный в своём жанре. Классное современное кино! Но...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Могилевская сопровождала пост снимками из яркой фотосессии, из-за чего поклонники сравнили ее с телеведущей «Орла и Решки» Настей Ивлеевой.

«Наташа красотка, но честно говоря красные или оранжевые тени, как-то не очень, глаза как будто запали», «на первом фото на Ивлееву похожа? Вам так тоже показалось», «восхищаюсь Вами до сих пор. Вы – навсегда королева», - пишут они.

Напомним, Могилевская в "уродливом" свитере дала жару вместе с Никитюк и Астафьевой, редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Могилевская с ярко накрашенными губами вызвала ажиотаж стилем 90-х: "Натали Портман".

Также Politeka писала, что Могилевская кардинально сменила имидж, ошарашив новой внешностью.