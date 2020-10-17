Популярная украинская певица Наталья Могилевская резко сменила образ, впечатлив новым видом

Звезда появилась на сцене шоу «Маскарад» в образе другой знаменитости. Соответствующим фото Могилевская поделилась у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Певица предложила своим поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась ради шоу. Так, красотка вышла на сцену в голубых джинсах с поясом, белой рубашке, застегнутой под горло, черной косухе и с галстуком. Ее волосы при этом выглядели короче обычного.

«Узнаёте, кем я была в этот вечер? Кем, а не с кем», - поинтересовалась звезда.

Ее поклонники тут же начали угадывать. Большинство при этом решило, что она показывала Олега Винника. Впрочем, были и другие варианты.

«Волчица», «Вакарчук», «Потап», «Виктор Цой», «Может ещё Сергей Зверев», «Олежка, ты ли это?», «Штаны не идут», «Ой как же похожа», «Я сначала подумала что Винника зафотошопили под Могилевскую», - пишут люди в комментариях.

До этого мы писали, что Могилевская показала поклонникам свою лучшую "подружку-брюнетку", с которой проводит свободное время.

По словам Натальи Могилевской, она со своей собакой участвовали в фотосессии, снимки из которой попали в глянцевый журнал.

"Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро ещё одно новое интервью и мимимишные фотки! Ждете?", - подписала она фото со своей "лучшей подружкой".

Напомним, роскошная Могилевская показала свою лучшую подружку-брюнетку, неожиданное фото: "Кто еще не знаком...".

Как сообщала Politeka, Могилевская внезапно заговорила о пластике, удивив внешним видом.

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» и Влад Яма в пестрых платьях и париках ублажили Могилевскую: «Парни, это было незабываемо».