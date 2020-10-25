Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є переможницею конкурсу "Міс Україна", похвалилася формами в пікантному вбранні

Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, модель позує в облягаючому платті, яке доповнила шкіряною вставкою. При цьому знаменитість ефектно задерла ногу, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст.

Уточнимо, що образ Гузь доповнила практично невидимим макіяжем і елегантною зачіскою. Однак шанувальники українки не змогли захопитися красою кумира - кадр був опублікований в Сторіс.

До цього ми писали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», з'явилася без білизни.

Модель постала в досить відвертому образі, який не міг залишити нікого байдужим.

Зірка постала в чорному болеро, яке відчинилася від того, що красуня закинула руки на потилицю.

Довга прикраса на шиї додало акценту настільки відвертому образу. Модель засвітила частину пишних грудей і плоский животик. Види просто вражали красою.

Зірка також була в довгій спідниці, яка прикрила її довгі стрункі ніжки.

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