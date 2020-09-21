Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», появилась без белья
Модель предстала в весьма откровенном образе, который не мог оставить никого равнодушным, сообщает Politeka.net.
Звезда предстала в черном болеро, которое распахнулась от того, что красотка закинула руки на затылок.
Длинное украшение на шее придало акцента столь откровенному образу. Модель засветила часть пышной груди и плоский животик. Виды просто поражали красотой.
Звезда также была в длинной юбке, которая прикрыла ее длинные стройные ножки.
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Фотограф вел съемку снизу, из-за чего формы Гузь выглядели еще соблазнительнее.
Также на другом фото модель показали в полный рост. Леонила позировала в красивом зале элитного отеля, пристально глядя в камеру. От ее красоты нельзя оторваться.
За полчаса пост собрал 500 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
Напомним, Леонила Гузь продемонстрировала всю свою красоту.
Так, модель позировала в белой рубашке, от чего ее вид казался нарядным. На руке красотки блестели часы. Волосы звезда красиво уложила, они легли ровной волной.
Макияж подчеркнул форму глаз Леонилы, поэтому в них нельзя было перестать смотреть.
Ранее мы писали, что Леонила Гузь сделала селфи, на котором запечатлела свое лицо крупным планом.
Свободную руку красотка запустила в свои распущенные волосы, а ее томный взгляд, кажется, может приворожить даже через фотографию. Из одежды на знаменитости можно заметить только белую толстовку.
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