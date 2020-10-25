Модель Белла Хадід, яка була ангелом Victoria's Secret, вразила красою в наряді з декольте

Фотографію красуня викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, на знімку Хадід позує в наряді з декольте, засвітивши на камеру «злачні» місця. При цьому модель накинула на руки браслети і персні, ефектно при цьому закинувши голову назад.

Самі кадри модель ніяк не підписала, а шанувальників позбавила від такої можливості, викинувши фотографію в Сторіс.

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Супермодель нещодавно вирушила на курорт разом з подругами, щоб весь тиждень відзначати свій день народження і провести час без зайвої уваги. При цьому Белла не стала розкривати курортне місце, де проводить час, а також і те, чи був з нею її коханий.

Нещодавно Белла також вирішила поділитися знімком, на якому показала, як розважається з подругою в басейні. Дівчина позувала в білосніжному крихітному бікіні, а її подружка-красуня в трендовому купальнику з леопардовим принтом.

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