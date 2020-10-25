Модель Белла Хадид, которая являлась ангелом Victoria’s Secret, впечатлила красотой в наряде с декольте

Фотографию красотка выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, на снимке Хадид позирует в наряде с декольте, засветив на камеру «злачные» места. При этом модель накинула на руки браслеты и перстни, эффектно при этом закинув голову назад.

Сами кадры модель никак не подписала, а поклонников избавила от такой возможности, выбросив фотографию в Сторис.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret похвалилась идеальными развлечениями с подружкой

Супермодель недавно отправилась на курорт вместе с подругами, чтобы всю неделю отмечать свой день рождения и провести время без лишнего внимания. При этом Белла не стала раскрывать курортное место, где проводит время, а также и то, был ли с ней ее возлюбленный.

Недавно Белла также решила поделиться снимком, на котором показала, как развлекается с подругой в бассейне. Девушка позировала в белоснежном крошечном бикини, а ее подружка-красотка в трендовом купальнике с леопардовым принтом.

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