Модель Белла Хадид, которая являлась ангелом Victoria’s Secret, впечатлила красотой в наряде с декольте
Фотографию красотка выбросила в Instagram, передает Politeka.
Так, на снимке Хадид позирует в наряде с декольте, засветив на камеру «злачные» места. При этом модель накинула на руки браслеты и перстни, эффектно при этом закинув голову назад.
Сами кадры модель никак не подписала, а поклонников избавила от такой возможности, выбросив фотографию в Сторис.
Полуголая экс-солистка "Серебро" потрогала себя за пикантные места на улице, горячие кадры: «Ты стала больше, чем…»
Тарифы на тепло ударят по украинцам с новой силой: «Цена одного кубометра может составить…»
Светлана Лобода в латексе свела с ума своим декольте до пупка: "Мощно"
Ушла из жизни легенда советского кино: на прощании заметили плохой знак, фото
До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret похвалилась идеальными развлечениями с подружкой
Супермодель недавно отправилась на курорт вместе с подругами, чтобы всю неделю отмечать свой день рождения и провести время без лишнего внимания. При этом Белла не стала раскрывать курортное место, где проводит время, а также и то, был ли с ней ее возлюбленный.
Недавно Белла также решила поделиться снимком, на котором показала, как развлекается с подругой в бассейне. Девушка позировала в белоснежном крошечном бикини, а ее подружка-красотка в трендовом купальнике с леопардовым принтом.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры