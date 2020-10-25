Співачка Оля Серябкіна, яка раніше входила до групи "Серебро", похвалилася ідеальними формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Звуки останніх літніх днів", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Серябкіна позує в мокрому купальнику, ефектно зігнувшись на тлі моря. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши фотографію в Stories.

До цього ми писали, що співачка Ольга Серябкіна, колишня учасниця групи "Серебро", прогулялася в розкутому нічному образі

Цього разу виконавиця постала перед шанувальниками в довгому сірому плащі, недбало перев'язавши його поясом на талії. Судячи з вигляду, верхній одяг виявилася трохи велика, й Ользі Серябкіній довелося закатати рукава.

У такому осінньому образі співачка прогулялася по вулиці. Вона сфотографувалася на троутарі біля палаючих ліхтарів, засунувши руки в кишені. Красуня злегка підняла підборіддя і подивилася в камеру спідлоба, з таким поглядом вона придбала дуже спокусливий вигляд.

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