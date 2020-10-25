Певица Оля Серябкина, которая раньше входила в группу «Серебро», похвасталась идеальными формами на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Звуки последних летних дней», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Серябкина позирует в мокром купальнике, эффектно изогнувшись на фоне моря. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, выбросив фотографию в Stories.
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До этого мы писали, что певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы "Серебро", прогулялась в раскованном ночном образе
На этот раз исполнительница предстала перед поклонниками в длинном сером плаще, небрежно перевязав его поясом на талии. Судя по виду, верхняя одежда оказалась немного велика, и Ольге Серябкиной пришлось закатать рукава.
В таком осеннем образе певица прогулялась по улице. Она сфотографировалась на троутаре возле горящих фонарей, засунув руки в карманы. Красотка слегка вздернула подбородок и посмотрела в камеру исподлобья, с таким взглядом она приобрела очень соблазнительный вид.
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