Українська співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, вбравшись в "діряву" білизну і прикривши гордість руками

Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

Так, на першій фотографії у співачки цікавляться, коли вона планує приїхати в Нідерланди з концертом. При цьому знаменитість запевнили, що»чекаємо вас".

«У Роттердам завжди плануємо. Там нас, здається, чекають", - відповіла вона.

На знімку Астаф'єва позує в практично Невидимій білизні, прикривши розкішну фігуру руками. Крім того, красуня ефектно задерла ногу, надавши кадру особливої пікантності.

Також співачка поділилася фотографією, де вона позує сидячи в одній білизні й леопардовій шубі. При цьому Астаф'єва по-діловому закинула ногу на ногу, незадоволено дивлячись убік.

Її шанувальники не змогли нічого сказати, оскільки кадри красуня викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, посвітивши бездоганними ногами в сітці

"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?» - йдеться в повідомленні.

На знімку Астаф'єва позує в екстра-міні вбранні, а ноги красуня підкреслила за допомогою сітки. Доповнював образ знаменитості хитрий погляд і ідеальна зачіска.

Нагадаємо, що оголена Даша Астаф'єва увігнала у фарбу розкутими позами: "мрія поета!".

Як повідомляла Politeka, розімліла Даша Астаф'єва притиснула руки до декольте і зачарувала несподіваним чином: "любов моя".

Також Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала безконтрольний спокуса в одній білизні:"Основний інстинкт".