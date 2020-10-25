Українська співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, вбравшись в "діряву" білизну і прикривши гордість руками
Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
Так, на першій фотографії у співачки цікавляться, коли вона планує приїхати в Нідерланди з концертом. При цьому знаменитість запевнили, що»чекаємо вас".
«У Роттердам завжди плануємо. Там нас, здається, чекають", - відповіла вона.
На знімку Астаф'єва позує в практично Невидимій білизні, прикривши розкішну фігуру руками. Крім того, красуня ефектно задерла ногу, надавши кадру особливої пікантності.
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Також співачка поділилася фотографією, де вона позує сидячи в одній білизні й леопардовій шубі. При цьому Астаф'єва по-діловому закинула ногу на ногу, незадоволено дивлячись убік.
Її шанувальники не змогли нічого сказати, оскільки кадри красуня викинула у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, посвітивши бездоганними ногами в сітці
"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?» - йдеться в повідомленні.
На знімку Астаф'єва позує в екстра-міні вбранні, а ноги красуня підкреслила за допомогою сітки. Доповнював образ знаменитості хитрий погляд і ідеальна зачіска.
Нагадаємо, що оголена Даша Астаф'єва увігнала у фарбу розкутими позами: "мрія поета!".
Як повідомляла Politeka, розімліла Даша Астаф'єва притиснула руки до декольте і зачарувала несподіваним чином: "любов моя".
Також Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала безконтрольний спокуса в одній білизні:"Основний інстинкт".