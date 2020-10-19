Популярная украинская певица Даша Астафьева покорила ярким ретро-образом

Как передает Politeka.net, звезда выложила знойное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На этот раз она надела платье с узорами в виде цветов. Местами расцветка напоминает рыбью чешую, а особый фильтр слегка замутнил изображение и создал впечатление, будто артистка находится под водой. Верхняя часть платья с матово-черным "воротником" в зоне декольте переходит в пышную черную юбку с белыми полосками.

Даша Астафьева на фото закрыла глаза и приняла достаточно странную позу: она элегантно изогнула шею и дотронулась пальцами до груди. Такие движения сделали акцент на бюсте певицы, а также продемонстрировали ее лебединую шею.

В комментариях поклонники оценили внешний вид исполнительницы и оставили ей теплые отзывы:

"Какая вы красивая и чувственная"; "Какая Вы красивая и чувственная❤️"; "Любовь моя! Шикарно!"; "Вы, Даша, красавица".

Ранее Астафьева похвасталась своими формами у окна высокого здания в платье с глубоким вырезом. Сидя почти на самом краю, она очаровала прекрасными чертами и округлостями. Образ красотки дополнил легкий макияж и длинные серьги-"перья", в таком виде она соблазнительно смотрелась на фоне вечернего города.

Напомним, раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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