Украинская звезда Playboy и певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила фанатастическими формами в новой откровенной фотосессии

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Instagram.

На этот раз Астафьева показала фото, на которых запечатлена с обнаженной грудью и "пятой точкой".

Эти горячие снимки моментально свели с ума пользователей соцсети. Причем, красотой знаменитости восхищаются не только мужчины, что вполне закономерно, но и женщины. Так, одной из первой лайк под публикацией поставила Альбина Джанабаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 13 Окт 2020 в 4:47 PDT

Буквально за пятнадцать минут фотографии лайкнули почти 4 тысячи фолловеров. Также фанаты пишут комментарии, полные восторга и обожания.

"💕👌👍не реальная красотка Обнаженка🖤как вид искусства Красивые фото, Даша сногсшибательна 👍Мечта поэта! Божественно просто😍I love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭2020 начинает исправляться Ты не стареешь😁 Very nice 👍👌 Идеал❤️", – написали они.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева покорила фанатов, сверкнув невероятной фигурой в новой смелой фотосессии. Так, на опубликованных черно-белых снимках красотка предстает перед камерой без белья, эффектно скидывая с себя одежду. При этом пикантные места знаменитость прикрывает то рукой, то зеркалом.

Несмотря на то, что фотографии были сделаны черно-белыми, фотографу удалось передать нежный взгляд украинской звезды.

«Даша», - коротко подписаны снимки.

Уточним, что поклонники знаменитости активно лайкали фотографии, высоко оценив красоту кумира.

«Кошечка», «супер вид», «очень круто получилось», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разделась ради жаркой фотосессии.

Для красотки нет особого труда сниматься в откровенных фотосессиях, о чем свидетельствуют многочисленные "голые" снимки Даши, которые можно найти в интернете.

В этот раз звезда опубликовала горячий кадр в своем Инстаграм. Певица позировала с обнаженной грудью, прикрыв самое сокровенное черными квадратиками.

На модели можно заметить поясок для чулков, сами чулки и трусики.

Красотка вытянулась на спинке дивана, засветив свои безупречные изгибы.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".