Украинская звезда Playboy и певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила фанатастическими формами в новой откровенной фотосессии
Об этом пишет Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Instagram.
На этот раз Астафьева показала фото, на которых запечатлена с обнаженной грудью и "пятой точкой".
Эти горячие снимки моментально свели с ума пользователей соцсети. Причем, красотой знаменитости восхищаются не только мужчины, что вполне закономерно, но и женщины. Так, одной из первой лайк под публикацией поставила Альбина Джанабаева.
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Буквально за пятнадцать минут фотографии лайкнули почти 4 тысячи фолловеров. Также фанаты пишут комментарии, полные восторга и обожания.
"💕👌👍не реальная красотка Обнаженка🖤как вид искусства Красивые фото, Даша сногсшибательна 👍Мечта поэта! Божественно просто😍I love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭2020 начинает исправляться Ты не стареешь😁 Very nice 👍👌 Идеал❤️", – написали они.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева покорила фанатов, сверкнув невероятной фигурой в новой смелой фотосессии. Так, на опубликованных черно-белых снимках красотка предстает перед камерой без белья, эффектно скидывая с себя одежду. При этом пикантные места знаменитость прикрывает то рукой, то зеркалом.
Несмотря на то, что фотографии были сделаны черно-белыми, фотографу удалось передать нежный взгляд украинской звезды.
«Даша», - коротко подписаны снимки.
Уточним, что поклонники знаменитости активно лайкали фотографии, высоко оценив красоту кумира.
«Кошечка», «супер вид», «очень круто получилось», - пишут они.
Как сообщалось до этого, украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разделась ради жаркой фотосессии.
Для красотки нет особого труда сниматься в откровенных фотосессиях, о чем свидетельствуют многочисленные "голые" снимки Даши, которые можно найти в интернете.
В этот раз звезда опубликовала горячий кадр в своем Инстаграм. Певица позировала с обнаженной грудью, прикрыв самое сокровенное черными квадратиками.
На модели можно заметить поясок для чулков, сами чулки и трусики.
Красотка вытянулась на спинке дивана, засветив свои безупречные изгибы.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".