Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева поделилась чувственным кадром в новом образе

Знаменитая певица и модель продолжает радовать стильными фото, которые презентует на своей странице в Инстаграм. Артистка старается не повторяться в образах, поэтому всегда примеряет самые разные костюмы, белье и позирует рядом с самыми невероятными реквизитами.

В этот раз Даша покорила чувственным коллажем в черно-белой обработке. Позируя в ванной в черном боди, подчеркивающем стройную фигуру, и в такого же цвета тонком белье возле окна, Даша выглядела потрясающе. Совмещенный с двух локаций кадр стал причиной обсуждений в сети:

«Рефлекс или Безусловный инстинкт?», - лаконично написала Даша под фото.

Вот как реагируют в сети:

«Красивая Даша😘; Моника Белуччи Ukraine edition 🔥; Обалденная👍🙂; 1 or 2?😜; Какая же красивая😘; Instinct 🌷🌻🌷; Это наш " долг" перед....ним....и ...своеобразная плата , за красоту... Чувства !! ! ❤️; Красивая но почему-то одинокая» Боже как она прекрасна❤; Рефлексный инстинкт 💞; Красотуля😻😘🔥; Без разницы, когда видишь такие чувственные фото💥; Основной инстинкт; Шикардос✅».

Ранее мы писали, что страница в социальной сети Инстаграм Даши очень разнообразная, так как певица постоянно принимает участие в новых съемках.

Даша является популярной моделью и всегда готова к новым проектам и самым неожиданным коллаборациям. Звезда также является амбассадором косметики известного бренда, с которым начала сотрудничать в прошлом году. Поэтому в ее профиле все больше нежных фото, на которых она позирует в персиковых и светлых нарядах.

Желая отойти от данной «темы», недавно певица поразила жарким кадром в черно-белой обработке. Астафьева поделилась фото, на котором позировала в необычном образе. Без белья, с аккуратной укладкой и в одной лишь черной кофте с огромными воланами на руках. При этом завершают ее образ черные колготки в сеточку. Комментарии от поклонников не заставили себя ждать.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе