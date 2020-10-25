Украинская певица Даша Астафьева восхитила поклонников, нарядившись в «дырявое» белье и прикрыв гордость руками

Кадры знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

Так, на первой фотографии у певицы интересуются, когда она планирует приехать в Нидерланды с концертом. При этом знаменитость заверили, что «ждем вас».

«В Роттердам всегда планируем. Там нас, кажется, ждут», - ответила она.

На снимке Астафьева позирует в практически невидимом белье, прикрыв роскошную фигуру руками. Кроме того, красотка эффектно задрала ногу, придав кадру особой пикантности.

Также певица поделилась фотографией, где она позирует сидя в одном белье и леопардовой шубе. При этом Астафьева по-деловому закинула ногу на ногу, недовольно смотря в сторону.

Ее поклонники не смогли ничего сказать, поскольку кадры красотка выбросила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что певица Даша Астафьева восхитила поклонников, посветив безупречными ногами в сетке

«Разве может получиться кто на фото таким хитреньким, если хитренькими не были все в команде?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Астафьева предстает перед фанатами в экстра-мини. Ноги красотка подчеркнула при помощи сетки, дополнив кадр хищным взглядом.

Напомним, что обнаженная Даша Астафьева вогнала в краску раскованными позами: "Мечта поэта!".

Как сообщала Politeka, разомлевшая Даша Астафьева прижала руки к декольте и очаровала неожиданным образом: "Любовь моя".

Также Politeka писала, что Астафьева устроила бесконтрольный соблазн в одном белье: "Основной инстинкт".