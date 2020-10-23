Популярная украинская певица Даша Астафьева восхитила поклонников, посветив безупречными ногами в сетке

Снимок знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Разве может получиться кто на фото таким хитреньким, если хитренькими не были все в команде?» - говорится в сообщении.

На снимке Астафьева позирует в экстра-мини наряде, а ноги красотка подчеркнула при помощи сетки. Дополнял образ знаменитости хитрый взгляд и идеальная прическа.

«Ах ты, сладкая…», «святые угодники», «ну можно вообще быть такой красивой? перфекто, брависсимо», «я наконец-то увидел красоту. Даша, Вы - просто вышка!», «ой какая», «Нет в мире ничего прекрасней красивой женщины. Красивей чем Даша не видел», «Чем то Фриду Кало напоминает», «ты выглядишь очень сексуально», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 35-летняя украинская певица Даша Астафьева взбудоражила фанатов пикантным кадром

При первом взгляде на фото может показаться, что певица совершенно обнаженная, но это не так. На Даше надето бежевое платье, которое в темноте практически не видно. Певица смотрит в кадр, что придает ему особой пикантности.

Напомним, что обнаженная Даша Астафьева вогнала в краску раскованными позами: "Мечта поэта!".

Как сообщала Politeka, разомлевшая Даша Астафьева прижала руки к декольте и очаровала неожиданным образом: "Любовь моя".

Также Politeka писала, что Астафьева устроила бесконтрольный соблазн в одном белье: "Основной инстинкт".