Курс валют в Україні 26 жовтня несподівано покаже слабкість гривні, долар і євро натиснуть з усією силою
Про це свідчить прогноз НБУ, розповідає Politeka.
Стодоларова купюра підскочить на міжбанку з початку тижня на 2,61 грн. Нищівного удару по гривні завдасть євро, який набере позицій відразу на 13,43 грн.
Курс валют 26 жовтня буде таким:
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Долар – 28,2911 грн;
Євро-33,549 грн.
Трохи пропустить на цьому тлі Гривня і від російського рубля. Він, скориставшись ситуацією, подорожчає до 3,6794 грн.
До цього ми писали, що курс долара в Україні почне стрімко зростати відразу ж після виборів. Такого висновку дійшов економіст Олега Соскін.
Експерт підкреслив, що влада нераціонально розпорядилася коштами з "ковидного" фонду і в підсумку це стало однією з причин падіння економіки України.
"Цілі сектори економіки впали: авіаційна галузь, рекреація, туризм, залізничні перевезення, торгівля, виробництво малого та середнього бізнесу, ресторани, готелі – все це зупинилося. По суті, йде знищення економіки", - пояснив Соскін.
Нагадавши, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют.
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