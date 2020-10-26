Курс валют в Украине 26 октября неожиданно покажет слабость гривны, доллар и евро надавят со всей силой
Об этом свидетельствует прогноз НБУ, рассказывает Politeka.
Стодолларовая купюра подскочит на межбанке с начала недели на 2,61 грн. Сокрушительного удара по гривне нанесет евро, который наберет позиций сразу на 13,43 грн.
Курс валют 26 октября будет таким:
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Доллар – 28,2911 грн;
Евро – 33,549 грн.
Немного пропустит на этом фоне гривна и от российского рубля. Он, воспользовавшись ситуацией, подорожает до 3,6794 грн.
До этого мы писали, что курс доллара в Украине начнет стремительно расти сразу же после выборов. К такому выводу пришел экономист Олега Соскин.
Эксперт подчеркнул, что власти нерационально распорядились средствами с "ковидного" фонда и в итоге это стало одной из причин падения экономики Украины.
"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - пояснил Соскин.
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