Курс валют в Украине 26 октября неожиданно покажет слабость гривны, доллар и евро надавят со всей силой

Об этом свидетельствует прогноз НБУ, рассказывает Politeka.

Стодолларовая купюра подскочит на межбанке с начала недели на 2,61 грн. Сокрушительного удара по гривне нанесет евро, который наберет позиций сразу на 13,43 грн.

Курс валют 26 октября будет таким:

Доллар – 28,2911 грн;

Евро – 33,549 грн.

Немного пропустит на этом фоне гривна и от российского рубля. Он, воспользовавшись ситуацией, подорожает до 3,6794 грн.

До этого мы писали, что курс доллара в Украине начнет стремительно расти сразу же после выборов. К такому выводу пришел экономист Олега Соскин.

Эксперт подчеркнул, что власти нерационально распорядились средствами с "ковидного" фонда и в итоге это стало одной из причин падения экономики Украины.

"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - пояснил Соскин.

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