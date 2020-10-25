Курс доллара в Украине начнет стремительно расти сразу же после выборов



К такому выводу пришел экономист Олега Соскин.

Эксперт подчеркнул, что власти нерационально распорядились средствами с "ковидного" фонда и в итоге это стало одной из причин падения экономики Украины.

"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - пояснил Соскин в статье для "Главреда".

По словам, для подорожания доллара уже сложились все предпосылки и власти бессильны в грядущем обвале гривны.

"Я думаю, что уже в ближайшее время нас вполне может ждать курс 39,5 гривен за доллар. Власти сейчас просто нечем сдерживать обвал: нет ни золотовалютных запасов, ни источников их пополнения, ни источников реальной валюты (как только закончатся выборы, приток валюты, который шел на разные партии и кандидатов, прекратится)", - поделился своим прогнозом эксперт.





Отметим, что в проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. Согласно прогнозу Кабинета министров Украины, на конец 2021 года курс будет колебаться на уровне 28,8 грн, а средний курс доллара за год составит 29,1 грн.

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