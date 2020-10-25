Курс доллара в Украине начнет стремительно расти сразу же после выборов
К такому выводу пришел экономист Олега Соскин.
Эксперт подчеркнул, что власти нерационально распорядились средствами с "ковидного" фонда и в итоге это стало одной из причин падения экономики Украины.
"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - пояснил Соскин в статье для "Главреда".
Ани Лорак поразила переменами внешности, уже не скрыть: "Что у нее со ртом?"
Загорелые полушария "невесты" Харламова и Асмус в прозрачной ночнушке, в Сети фурор: "Одна лучше другой"
Экс-солистка "Серебро" на диване вывалила из декольте свои аппетитные полушария: "Положи руку на..."
Трагедия в "Дизель Шоу", боль утраты не унять: "Небеса всегда забирают самых лучших"
По словам, для подорожания доллара уже сложились все предпосылки и власти бессильны в грядущем обвале гривны.
"Я думаю, что уже в ближайшее время нас вполне может ждать курс 39,5 гривен за доллар. Власти сейчас просто нечем сдерживать обвал: нет ни золотовалютных запасов, ни источников их пополнения, ни источников реальной валюты (как только закончатся выборы, приток валюты, который шел на разные партии и кандидатов, прекратится)", - поделился своим прогнозом эксперт.
Отметим, что в проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. Согласно прогнозу Кабинета министров Украины, на конец 2021 года курс будет колебаться на уровне 28,8 грн, а средний курс доллара за год составит 29,1 грн.
Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют.
Как Politeka писала, украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму, есть только один выход.
Также Politeka сообщала, что доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной.