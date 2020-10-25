Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, приголомшила несподіваним одкровенням

Як повідомляє Politeka.net, красуня заінтригувала постів у своєму Instagram.

Кошкіна написала про актора, яким захоплюється. При цьому у багатьох виникла підозра, що мова йде про Гаріка Харламова.

«На зйомки він завжди прокидався рано, за кілька годин до виїзду на майданчик. Він неспішно випивав каву, перечитуючи сценарій, постійно шукаючи щось нове у своїй ролі. Іноді мені здавалося, що матеріал він знав краще, ніж сам автор. Вранці він довго приймав ванну і контрастний душ, щоб не дивлячись на недосип або погане самопочуття, в кадрі бути у відмінній формі. Потім уважно збирав речі, які могли стати в нагоді на зйомках в той день», - написала блогерка.

Також Кошкіна висловила подяку акторові, так і не назвавши його імені.

"Я завжди буду безмірно вдячна йому за те, що тоді я дізналася, як це - по справжньому любити свою професію», - підсумувала вона.

Відзначимо, заінтригувати фоловерів дівчині безумовно вдалося.

У коментарях припустили, що мова про Харламова, хоча були й інші здогадки. Розповідати, чи вгадав хтось, Кошкіна не стала.

"Прошу вибачення за те, що не в темі. А про кого мова?", "Про Харламова. Вони живуть разом", " це про Харлашку?» ,- пишуть в коментарях.

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