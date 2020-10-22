Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, впечатлила формами в соблазнительном наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм. На них Яна позирует на диване в чувственном образе.

Так, Кошкина примерила бежевый комбинезон, который выгодно подчеркнул ее яркую внешность. При этом красотка не стала застегивать верхние пуговицы, подразнив своей пышной грудью в глубоком декольте. На некоторых снимках заметен выглядывающий бюстгальтер модели.

На фото Яна соблазнительно позирует, стоя у стены и полулежа на диване.

«Какая из них?», - поинтересовалась модель у своих подписчиков.

Поклонники тут же принялись выбирать лучшее фото.

«Без комментариев!!», «Красотка секси», «Яна, прекрасно выглядите! Все фотографии хороши!», «Все хорошо, но 3я и 4я самые вкусные!», «Конешно все. Но лучше Гарик скажет», «4 фотка, подчеркивает все плюсы», «Ты везде идеально выглядишь», «Гордиться надо с такими базуками», «Ты на всех богиня», «Как можно выбирать? На каждой фото запечатлён идеал!», - пишут люди.

Отметим, что Кошкиной и Харламову приписывают роман после того, как их вместе видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Слухи появились после того, как шоумен объявил о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.

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