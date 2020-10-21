Российская модель Яна Кошкина, которая по информации СМИ якобы крутит роман с Гариком Харламовым, удивила переменами во внешности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото из салона красоты. Яна сделали селфи, засветив обновленные губы. Как объяснила Кошкина, она сделала перманентный макияж губ.

«Я наконец-то я решилась на перманентный макияж губ (на фото губы сразу после процедуры с небольшим отёком, потом будет не так ярко)», - поделилась Яна.

Всего за час пост Кошкиной собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу слов поддержки. Не обошлось и без жесткой критики. На фото, где Яна сфотографировала своего мастера, поклонники нашли сходство между девушками.

«Никакой индивидуальности», «Очень красиво!», «Как бесят такие вареники вместо губ, неужели не понимают, что это ппц как некрасиво!!! Никакой изюминки!», «Такие все похожие Уточки вы наши!», «Красота требует денег», «Под копирку все», «фото "найди отличия"! зачем так убивать собственную индивидуальность! Губы, носы, ресницы - все одинаковое», «Она похожа на тебя», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кошкиной и Харламову приписывают роман после того, как их вместе видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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