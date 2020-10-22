Российскую модель Яну Кошкину, которая по информации СМИ якобы крутит роман с Гариком Харламовым, сравнили с экс-женой шоумена Кристиной Асмус

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото из салона красоты. Яна сделали селфи, показав обновленные губы. Как объяснила Кошкина, она сделала перманентный макияж губ.

«Я наконец-то я решилась на перманентный макияж губ (на фото губы сразу после процедуры с небольшим отёком, потом будет не так ярко)», - поделилась Яна.

При этом в комментариях пользователи Сети вспомнили о бывшей жене Гарика Харламова Кристине Асмус.

«Никогда не раздевайся догола. Держи свою фишку, Яночка. Асмус разделась, теперь смотреть на неё противно. Если она думает, что все от неё в восторге, после порки в фильме Текст, то ошибается, её рейтинг (хорошей актрисы) скатился до нуля. В новых фильмах её теперь вообще как серьезную актрису зритель воспринимать не будет. Глядя на неё, только Текст будет вспоминаться. Серьёзные роли она для себя растоптала», - пишут блогерше.

Напомним, после того, как Кошкину заметили в компании Харламова на вечеринке, СМИ стали говорить об их бурном романе. В результате популярность блогерши взлетела в несколько раз, хотя оба слухи о романе старательно отрицают.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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