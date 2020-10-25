Кадр з акторами з серіалу "Свати" сколихнув мережу
Фото з'явилося на фан-сторінці, присвяченій актрисі Тетяні Кравченко, яка виконала роль Валюхи, передає Politeka.net.
У кадрі розчулена Валентина Будько зображена поруч зі своїми сватами Юрієм та Ольгою Ковальовими.
Зазначимо, на публікацію відреагувала і виконавиця ролі Ольги Миколаївни Людмила Артем'єва. Вона поставила смайлик у коментарі.
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Користувачі Мережі захоплюються улюбленими акторами, запитують, коли чекати улюбленого сезону, а також шкодують, що в крайніх сезонах не бачили улюбленого актора – Анатолія Васильєва.
"Дуже чекаю 7 сезон", "хочемо продовження", "обожнюю вас", "шкода, що Юрія Анатолійовича прибрали!", "З Котею і Заєю", "обожнюю цей серіал. Люблю Вас", " шкода, Юрій актор класний був", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Анатолій Васильєв, який грає в "Сватах" Юрія Ковальова, покинув проект після четвертого сезону. За сюжетом його герой помер від серцевого нападу. Ходять чутки, що Васильєв пішов з серіалу в результаті конфлікту з режисером і Федором Добронравовим.
Однак Добронравов подібні домисли заперечує.
Відзначимо, в новому сезоні "Сватів" Васильєв повернеться, але його персонаж буде з'являтися тільки в спогадах головних героїв.
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