Российская актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая больше всего запомнилась ролью Валюхи в «Сватах», поделилась очередным снимком

После оглушительного успеха сериала многие поклонники видят в исполнительнице одной из главных ролей многосерийного фильма очень дорогого человека, передает Politeka.net.

Зрителям близок образ простоватой женщин, которая, несмотря на свой местами вздорный характер, является прекрасной мамой и бабушкой. Поэтому, стоит только появиться новой фотографии на странице актрисы в сеоцсетях, как сотни фанатов не жалеют теплых слов на ее адрес.

Не стало исключением и свежий кадр в профиле звезды. На нем Кравченко изображена крупным планом. На ее лице аккуратный макияж, на шее – крупные зеленые бусы, в ушах – небольшие серебряные сережки. Она смотрит в камеру, едва улыбаясь, но при этом ее взгляд наполнен теплотой и любовью.

«Всем хорошей субботы 🙏🏼❤️», – коротко подписала снимок звезда.

Только за первый час такое простое фото собрало пять тысяч лайков и множество комментариев.

«Какая всё-таки Татьяна настоящая, естественная, добрая, да и просто красавица! 🌹🌼🌷», «Смотрю сваты для настроения, вчера с большим удовольствием!!! всего Валюша вам хорошего. Валентина», «У вас добрые и красивые глаза 😍��», «😘 Валентина я вас обожаю!!! Да и ваше имя для меня очень родное потому, что мою маму зовут Валентина!!!», «Танечка! Вы восхитительная женщина и актриса! Всегда радуюсь встрече с Вами! Пересматриваю все фильмы с Вашим участием. А «Сваты» на первом месте! Вы неподражаемы!!!👏👏👏💖💖💖», «Валюша наша❤️😘», «А какой многосообщающий взгляд», – пишут поклонники любимой актрисе.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

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