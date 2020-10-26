Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася стрункими ніжками в латексі

Знаменитість нерідко демонструє шикарні форми в своєму Instagram, тим самим ще більше привертаючи увагу до своєї особистості, передає Politeka.net. Цього разу гаряча блондинка постала в красивих латексних лосинах, які ідеально виглядали на довгих ніжках.

Артистка підкреслила тонку талію товстим паском. Також співачка одягла прозору сорочку, під якою показався картатий топік, а зверху вона одягла такого забарвлення сорочку.

Образ чарівної красуні доповнили різні прикраси, а на ніжках просто ідеально виглядали туфлі на довгих шпильках.

Пишна укладка з неслухняними пасмами біля обличчя, і довгі чорні стрілки на повіках - Світлана просто невимовно прекрасна.

" Я не люблю фатального результату.

Від життя ніколи не втомлююся.

Я не люблю будь-який час року,

Коли веселих пісень не співаю.

Я не люблю відкритого цинізму,

У захопленість не вірю , і ще,

Коли чужий мої читає листи,

Заглядаючи мені через плече...

В. С. Висоцький", - підписала знімок красуня.

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Вимагаємо ще більше фото з цієї прекрасної фотосесії🤤 😍", "яка ж ви красива🤩❤️", " воу-Ву-Ву, легше!!!!🔥 Фотосесія крута!

Ви ще крутіше)❤️", "Шикарна🔥", "красуня", "вважаю що, Світлана по праву може називатися примадонною , а Пугачова з гордістю віддати їй цей статус як гідної заміни", "Ну що ж,Ви Така нереальна😍", " Лобода шикарна, як завжди💘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Светик! Доброго вечора!!"сладюжка! Моя " ідеальна!!🔥".

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

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