Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася стрункими ніжками в латексі
Знаменитість нерідко демонструє шикарні форми в своєму Instagram, тим самим ще більше привертаючи увагу до своєї особистості, передає Politeka.net. Цього разу гаряча блондинка постала в красивих латексних лосинах, які ідеально виглядали на довгих ніжках.
Артистка підкреслила тонку талію товстим паском. Також співачка одягла прозору сорочку, під якою показався картатий топік, а зверху вона одягла такого забарвлення сорочку.
Образ чарівної красуні доповнили різні прикраси, а на ніжках просто ідеально виглядали туфлі на довгих шпильках.
Пишна укладка з неслухняними пасмами біля обличчя, і довгі чорні стрілки на повіках - Світлана просто невимовно прекрасна.
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" Я не люблю фатального результату.
Від життя ніколи не втомлююся.
Я не люблю будь-який час року,
Коли веселих пісень не співаю.
Я не люблю відкритого цинізму,
У захопленість не вірю , і ще,
Коли чужий мої читає листи,
Заглядаючи мені через плече...
В. С. Висоцький", - підписала знімок красуня.
За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:
"Вимагаємо ще більше фото з цієї прекрасної фотосесії🤤 😍", "яка ж ви красива🤩❤️", " воу-Ву-Ву, легше!!!!🔥 Фотосесія крута!
Ви ще крутіше)❤️", "Шикарна🔥", "красуня", "вважаю що, Світлана по праву може називатися примадонною , а Пугачова з гордістю віддати їй цей статус як гідної заміни", "Ну що ж,Ви Така нереальна😍", " Лобода шикарна, як завжди💘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Светик! Доброго вечора!!"сладюжка! Моя " ідеальна!!🔥".
Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».
Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".
Також Politeka писала, як виглядає Каблучка для заручин Світлани Лободи за $1,5 млн.