Популярная украинская певица Светлана Лобода похвалилась стройными ножками в латексе

Знаменитость нередко демонстрирует шикарные формы в своем Инстаграм, тем самым еще больше привлекая внимание к своей личности, передает Politeka.net. В этот раз горячая блондинка предстала в красивых латексных лосинах, которые идеально смотрелись на длинных ножках.

Артистка подчеркнула тонкую талию толстым пояском. Также певица надела прозрачную рубашку, под которой показался клетчатый топик, а сверху она надела такой расцветки рубашку.

Образ обворожительной красотки дополнили различные украшения, а на ножках просто идеально смотрелись туфли на длинных шпильках.

Пышная укладка с непослушными прядями у лица, и длинные черные стрелки на веках - Светлана просто неописуемо прекрасна.

" Я не люблю фатального исхода.

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,

В восторженность не верю , и ещё,

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо...

В.С. Высоцкий", - подписала снимок красотка.

За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Требуем ещё больше фото с этой прекрасной фотосессии🤤😍", "Какая же вы красивая 🤩❤️", " Воу-воу-воу, полегче!!!!🔥 Фотосессия крутая!

Вы ещё круче)❤️", "Шикарная🔥", "Красотка", "Считаю что, Светлана по праву может называться примадонной , а Пугачева с гордостью отдать ей этот статус как достойной замене", "Ну что ж,вы такая нереальная 😍", "Лобода шикарна, как всегда💘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Светик! Добрый вечер!!"сладюжка! Моя "идеальная!!🔥".

Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

Также Politeka писала, как выглядит помолвочное кольцо Светланы Лободы за $1,5 млн.