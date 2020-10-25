46-річний комік і співак Олександр Ревва, відомий як Артур Пирожков, насмішив мережу кумедним привітанням

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постав в образі Алладіна.

На одному з кадрів, поруч з ним, в синьому гримі і з відповідною атрибутикою, стояв "вірменський джин", зіграний Михайлом Галустяном. На іншому кадрі обидва красені вже перетворилися на султанів.

У підписі Пирожков зворушливо привітав товариша з днем народження, ласкаво називаючи його Мішуткою.

"Сьогодні у мого близького Друга Мішутки День народження!!! Ти знаєш як я тебе люблю!!! Люблю Твою Сім'ю!!! Твоїх Батьків!!! Ти посланий нам Всесвітом, щоб зробити цей світ кольоровим і казковим!!!! Здоров'я тобі і всім твоїм рідним і близьким!!! І не зупиняйся!!! Пам'ятаєш - все тільки починається!!! А я завжди поруч!!!! Твій Сашуня!!!❤ ️ ", - йдеться в повідомленні.

Користувачі оцінили гумор і приєдналися до привітань Галустяна:

"Алладін дай погладити лампу🤣"

"Султан Пирожков 😁 👍 "

"Вітаю з днем народження цього класного Мішутку!!!"

"Вірменський джин 🤣 🤣 "

"Чим більше Галустян витріщає очі, тим він здається більше 😂"

"Вам дуже йдуть казкові персонажі"

"Ой мама, а хто це!?"

"Ось це дружба 👍"

Раніше ми повідомляли, дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала рідкісне фото в Instagram. Вона постала ще маленькою дівчинкою на чорно-білому знімку. Великі очі й пухкі губи, правда, у неї нітрохи не змінилися.

У підписі дівчина натякнула, що чоловік на честь її дня народження виконав її заповітну мрію. Яку саме, красуня залишила таємницею.

Нагадавши, вусатий Артур Пирожков показав другу сім'ю, красуня-дружина не стримала емоцій:»Твоя...".

Як повідомляла Politeka, дружина Артура Пирожкова поділилася радісною звісткою, Брежнєва не стрималася: "бажаю вам хлопчика!".

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