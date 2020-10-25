38-річна співачка Віра Брежнєва розійшлася не на жарт, танцюючи під власну пісню

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому запалила від душі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Замість ефектного вбрання, розкішної зачіски й помітного макіяжу, Віра продемонструвала свою справжню красу. Трохи розпатлана, в чорному топі та лосинах, красуня, мабуть, розучувала один зі своїх номерів.

Брежнєва звивалася перед камерою, піднімаючи її вгору і опускаючи вниз, виляючи стегнами і активно жестикулювала вільною рукою, а також підспівувала.

"Настрій #Sestra) танці до ранку з @bananaindahouse 🔥 гоу з нами?) ",- підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Запальничка наша ❤ ️варто тільки на Вас подивитися, як відразу настрій піднімається ❤️ ви прям випромінюєте позитив 👏прям теж потанцювати захотілося разом з Вами 🌺"

"як на мене пісня просто відмінний енергетик 🔥 P. S. чекаю гарячу відеороботу, до повного відвалу 🥰"

"Я від вас балдію!!!! Віра ви чудооо!!!!"

"Ось так звичайний танець виглядає як новий кліп. 🔥"

"Летить Віра 🌊"

"Крутяк і кайфусик👍 Віра найкраща 🔥 🔥 🔥 "

Раніше ми повідомляли, закутана в теплий домашній костюм Віра здивувала зізнанням.

"Починаються холоди. І мене перестає цікавити все, крім теплого одягу", - розговорилася Брежнєва, додавши, що носить зимові костюми вже восени, так як мерзне.

"Господи, як я тебе люблю!", "Віра крута!!", "Віра, від вас віє позитивом і щастям. Обожнюю Вас з Костянтином", "Віруня ти завжди як дівчинка. Виглядаєш завжди прикольно", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".