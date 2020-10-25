38-летняя певица Вера Брежнева разошлась не на шутку, танцуя под собственную песню

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором зажгла от души (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Вместо эффектного наряда, роскошной прически и броского макияжа, Вера продемонстрировала свою настоящую красоту. Немного растрепанная, в черном топе и лосинах, красотка, видимо, разучивала один из своих номеров.

Брежнева извивалась перед камерой, подымая ее вверх и опуская вниз, виляя бедрами и активно жестикулировала свободной рукой, а также подпевала.

"Настроение #Sestra) Танцы до утра с @bananaindahouse 🔥 гоу с нами?)", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Зажигалочка наша ❤️🔥 стоит только на Вас посмотреть , как сразу настроение поднимается ❤️ Вы прям излучаете позитив 👏прям тоже потанцевать захотелось вместе с Вами 🌺"

"как по мне песня просто отличный энергетик 🔥 p.s. жду горячую видеоработу, до полного отвала 🥰"

"Я от вас балдею!!!! Вера вы чудооо!!!!"

"Вот так обычный танец выглядит как новый клип. 🔥"

"Летящая Вера 🌊"

"Крутяк и кайфусик👍 Вера Лучшая🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, укутанная в теплый домашний костюм Вера удивила признанием.

«Начинаются холода. И меня перестает интересовать все, кроме теплой одежды», - разоткровенничалась Брежнева, добавив, что носит зимние костюмы уже осенью, так как мерзнет.

«Господи, как я тебя люблю!», «Вера крутая!!», «Вера, от вас веет позитивом и счастьем. Обожаю Вас с Константином», «Веруня ты всегда как девочка. Выглядишь всегда прикольно», - отреагировали поклонники.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

Как сообщала Politeka, ревнивая Вера Брежнева отбила Меладзе у известной певицы, детали скандала: "Она и сейчас бомба".