38-летняя певица Вера Брежнева разошлась не на шутку, танцуя под собственную песню
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором зажгла от души (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Вместо эффектного наряда, роскошной прически и броского макияжа, Вера продемонстрировала свою настоящую красоту. Немного растрепанная, в черном топе и лосинах, красотка, видимо, разучивала один из своих номеров.
Брежнева извивалась перед камерой, подымая ее вверх и опуская вниз, виляя бедрами и активно жестикулировала свободной рукой, а также подпевала.
"Настроение #Sestra) Танцы до утра с @bananaindahouse 🔥 гоу с нами?)", - подписала кадры звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Зажигалочка наша ❤️🔥 стоит только на Вас посмотреть , как сразу настроение поднимается ❤️ Вы прям излучаете позитив 👏прям тоже потанцевать захотелось вместе с Вами 🌺"
"как по мне песня просто отличный энергетик 🔥 p.s. жду горячую видеоработу, до полного отвала 🥰"
"Я от вас балдею!!!! Вера вы чудооо!!!!"
"Вот так обычный танец выглядит как новый клип. 🔥"
"Летящая Вера 🌊"
"Крутяк и кайфусик👍 Вера Лучшая🔥🔥🔥"
Ранее мы сообщали, укутанная в теплый домашний костюм Вера удивила признанием.
«Начинаются холода. И меня перестает интересовать все, кроме теплой одежды», - разоткровенничалась Брежнева, добавив, что носит зимние костюмы уже осенью, так как мерзнет.
«Господи, как я тебя люблю!», «Вера крутая!!», «Вера, от вас веет позитивом и счастьем. Обожаю Вас с Константином», «Веруня ты всегда как девочка. Выглядишь всегда прикольно», - отреагировали поклонники.
Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».
Как сообщала Politeka, ревнивая Вера Брежнева отбила Меладзе у известной певицы, детали скандала: "Она и сейчас бомба".