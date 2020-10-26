Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", показала себе в одній білизні

Знаменитість показала, як відпочиває на ліжку з тканини схожою на шовк, пише Politeka.net.

Красуня одягла білосніжну напівпрозору білизну, що складається з елегантного мережива. Принади красиво виглядали в ліфчику, через що не можна було відвести погляду. Співачка приспустила ліфчик, що надавало більшої "спеки" її знімку.

Також чудово виглядали тонка талія та "шовкове" стегно.

Завершили образ золоті прикраси.

Модель лежала на подушці, посміхалася і ніжним поглядом дивилася в камеру.

У пості зірка розповіла, яким має бути початок дня.

"Ранок має бути свіжим і комфортним, а ночі ніжними й затишними 🥰 таке можливо тільки з коханою людиною і з правильною постільною білизною з натурального тенселя 🕊 🤍

Воно дарує теплі та одночасно прохолодні відчуття, неймовірно приємно до тіла та абсолютно екологічно", - написала артистка.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Дуже подобається смарагдовий колір, прям тащуся від нього🤩", "Пудровий колір це просто мій фаворит 😻", "Ви прекрасні, як завжди відмінного вам і позитивного дня 🙌🔥коли ви все встигнете 🔥🙌", "Я люблю нюдові кольори, прям балдію від них 😻", "ранок з коханою людиною - це найкращий ранок, який тільки може бути😍👏", "Гарна білизна", "Звичайно постільна білизна створює обстановку в спальні і затишок☺️ Я люблю ніжні кольори))", "Дуже люблю ніжні кольори , наприклад як на вашій фотографії", - написали користувачі мережі.

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