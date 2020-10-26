Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", показала себе в одній білизні
Знаменитість показала, як відпочиває на ліжку з тканини схожою на шовк, пише Politeka.net.
Красуня одягла білосніжну напівпрозору білизну, що складається з елегантного мережива. Принади красиво виглядали в ліфчику, через що не можна було відвести погляду. Співачка приспустила ліфчик, що надавало більшої "спеки" її знімку.
Також чудово виглядали тонка талія та "шовкове" стегно.
Завершили образ золоті прикраси.
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Модель лежала на подушці, посміхалася і ніжним поглядом дивилася в камеру.
У пості зірка розповіла, яким має бути початок дня.
"Ранок має бути свіжим і комфортним, а ночі ніжними й затишними 🥰 таке можливо тільки з коханою людиною і з правильною постільною білизною з натурального тенселя 🕊 🤍
Воно дарує теплі та одночасно прохолодні відчуття, неймовірно приємно до тіла та абсолютно екологічно", - написала артистка.
За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Дуже подобається смарагдовий колір, прям тащуся від нього🤩", "Пудровий колір це просто мій фаворит 😻", "Ви прекрасні, як завжди відмінного вам і позитивного дня 🙌🔥коли ви все встигнете 🔥🙌", "Я люблю нюдові кольори, прям балдію від них 😻", "ранок з коханою людиною - це найкращий ранок, який тільки може бути😍👏", "Гарна білизна", "Звичайно постільна білизна створює обстановку в спальні і затишок☺️ Я люблю ніжні кольори))", "Дуже люблю ніжні кольори , наприклад як на вашій фотографії", - написали користувачі мережі.
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