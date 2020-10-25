Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, похвалилася жарким обазом в чорному купальнику

Молода красуня тільки стає знаменита в мережі, тому наплив фанатів для неї став в новинку всього рік тому. Після того, як Кім почали порівнювати з сімейством Кардашьян, популярність моделі помітно зросла.

Зараз Лі займається роботою над зйомками для чоловічих журналів, хапається кадрами з клубів і ресторанів, а також показує, як відпочиває на курортах. На одному з таких фото дівчина продемонструвала пікантний вигляд в чорному бікіні з глибоким розрізом до самого пупка.

Кім при цьому посвітила бюстом, який не змогла заховати через досить крихітну тканину. Втім, це додало її образу більше пікантності, тому дівчина підігнула ніжки під себе і виставила також стегна напоказ.

«Прекрасний відок; Вау красива; Так ідеально 🔥; Дуже-дуже красиво; Que belleza princesa de😘; покажіть більше, ти розкішна дівчинка; ти просто бездоганно гарна, мила і сексуальна; Дракон 🐲 🐉 Черепаха 🐢 Дракон 🀄; Дуже здорово 😉; Навіщо ти це викладаєш? Як щодо того, щоб заробляти на життя чимось іншим? Ти себе не любиш, ти раб грошей; хто робить ці сонечка 🥺" »

Раніше ми писали, що модель стала популярна відносно недавно, після того, як в мережі почали порівнювати зовнішній вигляд Кім Лі разом з Кім Кардашьян. Дівчина не заперечує, що їй лестить подібна увага, адже допомагає розвивати свій Instagram.

Дівчина на своїй сторінці показує, як знімається для модних глянців, з якими магазинами співпрацює і як відпочиває вдома.

Також Кім Лі як виняток демонструє і більш прості кадри. Так, на фото з нічного клубу дівчина показала, як веселиться в незвичайній сукні з вишуканим принтом і сміливим декольте. Більшої відвертості міні-поряд додають вирізи з боків.

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