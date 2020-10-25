Відомий російський виконавець Микола Басков стривожив фанатів

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram артист показав фотографію, яка спантеличила багатьох.

"Всім прекрасної неділі 💥а я в дорогу✈", - написав артист.

При цьому він виклав фото, на якому зображений, сидячи в літаку.

"Пристрасть до наживи тебе до добра не доведе...😂 😂 😂 ♥ ️ ",- прокоментував знімок Ігор Ніколаєв, і додав: «Люблячи».

Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним.

"Сумні очі", "сумний якийсь", "а очі сумні!", "Щасливої дороги! У вас очі сумні дуже", "сумний", "Микола, чого такі сумні очі", - пишуть в коментарях.

У той же час інші похвалили Баскова за відмінну форму і молодий вигляд після схуднення.

"Шикарний чоловік", "скинув вагу і перетворився на юнака", " Вау! Який мен!👍", "Миколо, почім нині молодильні яблука?",- розщедрилися на компліменти шанувальники співака.

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