33-річна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос захопила мережу розкутою поведінкою й жаркими танцями

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала бекстейдж 8-го ефіру шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Всі виступи були в стилі диско.

Гаряча брюнетка безсовісно блиснула принадами в короткій сукні на одне плече - дещо ляльковому, але, безумовно, відповідному темі ефіру. Грайлива Санта запалила активними рухами тіла й легким фліртом - здавалося, що дівчину не бентежить абсолютно нічого.

Користувачі виявилися без розуму від розкутої красуні, і від її перетворення. Адже заради образу співачка підстригла чубок.

"Як вам офігітельно з чубчиком і в цьому образі!!! Дівчина Бонда просто!!! Фатальна і пристрасна! Нехай заткнуться всі, кому мало емоцій у вашій парі - вони просто заздрять техніці! Ну і ідеально підібрали партнера - це в точку саме такий же темперамент... напруження і технічність. Просто все склалося дуже смачно!"

"Найприголомшливий танець!!💣💣"

"Санта, Ви неймовірна"

Раніше ми повідомляли, Дімопулос розбурхала видом в червоній сукні, з напівпрозорими вставками і густою бахромою. "Родзинкою" вбрання стала відсутність бюстгальтера. Санта не раз доводила свою готовність до зваблювання публіки, і поки їй це вдавалося на всі сто.

"Санта, ти красуня, ти супер, захоплююся тобою", "Богиня Олімпу", "впевнена це буде вогненно", - прокоментували пост шанувальники.

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