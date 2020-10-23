Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя и задала каверзный вопрос

На фото Санта позировала в шикарном красном платье и без белья, зато с большим декольте. Волосы красотка собрала назад и улыбалась на камеру, взявшись руками за талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В это воскресенье будет эфир «ТРИО», где к каждой паре добавится звездный участник «Танцев со звездами» прошлых сезонов

Как думаете, с кем мы готовим бомбу?!", - написала Санта.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Даниэль Салем", "Санта, ты красотка, ты супер, восхищаюсь тобой", "С Могилевской?", "Богиня Олимпа", "Уверена это будет огненно", "Анна Ризатдинова", "Хотелось бы с Иракли", "Шикарна и супер очаровательна".

Сообщалось, что экс-солистка ВИА-Гры и звезда шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос рассказала о женской дружбе и покорила видом в соблазнительном образе.

Так, Димопулос решила порассуждать на тему высказывания о том, что «женской дружбы не бывает».

«И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия!.. Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных», - написала певица.

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