Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя и задала каверзный вопрос
На фото Санта позировала в шикарном красном платье и без белья, зато с большим декольте. Волосы красотка собрала назад и улыбалась на камеру, взявшись руками за талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Как думаете, с кем мы готовим бомбу?!", - написала Санта.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Даниэль Салем", "Санта, ты красотка, ты супер, восхищаюсь тобой", "С Могилевской?", "Богиня Олимпа", "Уверена это будет огненно", "Анна Ризатдинова", "Хотелось бы с Иракли", "Шикарна и супер очаровательна".
Сообщалось, что экс-солистка ВИА-Гры и звезда шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос рассказала о женской дружбе и покорила видом в соблазнительном образе.
Так, Димопулос решила порассуждать на тему высказывания о том, что «женской дружбы не бывает».
«И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия!.. Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных», - написала певица.
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