Украинский музыкант Позитив, которого выгнали из "Танців з зірками", поделился откровениями о шоу

Как сообщает Politeka.net, недавний выпуск популярной программы стал последним для Алексея Завгороднего (настоящее имя) и его партнерши Юлии Сахневич. После исключения исполнитель обратился к поклонникам и организаторам на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Накануне Позитив не смог выйти на паркет из-за инфекции китайского вируса. Несмотря на то, что его заменил актер Арам Арзуманян, звездная пара вылетела из проекта.

"Уверен, нам с Юлей Сахневич еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас", - обратился артист к своим поклонникам и поблагодарил их за переживания. - "Спасибо, Арамик, за вчерашнюю поддержку, такой финальный танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал)".

Алексей Завгородний отметил заслуги всей команды шоу "Танці з зірками", которые творят настоящее волшебство для телезрителей. Вспоминая о своих выступлениях, солист группы "Время и Стекло" выложил совместный снимок со своей партнершей за кулисами шоу и оценил ее участие:

"Особенная благодарность Юле, за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому супер сложному ремеслу. В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры".

Пользователи соцсети поддержали Позитива в описании к посту:

"Главное твоё здоровье, а шоу ещё будет. Для нас ты победитель, ты дошёл до 8 эфира, а это уже в какой-то степени победа"; "Главное здоровье Лёш, это шоу слишком продажное"; "Мы тебя все очень любим! Было волнительно смотреть эфир с вашим участием! Ты супер-талант) ♥️".

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своей беде, стало не до танцев: "До последнего надеялся..."

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