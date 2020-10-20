Украинская танцовщица, модель и участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели умеет удивлять публику своим экстравагантным видом

Politeka напоминает, что впервые о горячей мулатке заговорили после того, как она попала в балет известной певицы Насти Каменских. В прошлом году Аделина была участницей шоу "Танцы со звездами" в паре с рэпером Серегой из Беларуси, в 2020-м выступает с бывшим участником шоу "Холостяк", футболистом Сергеем Мельником.

Девушка отличается яркой внешностью и любит эпатировать публику откровенными образами. Так и на этот раз красотка показала горячий кадр из новой фотосесии. На фото танцовщица в ярком костюме, не скрывающем высокой груди и соблазнительных бедер 18-летней девушки.

Фолловеры по достоинству оценили внешность своей любимицы, о чем написали в комментариях к посту.

"Аделина огонь! От вас было не оторвать взгляд🔥 Поразительно сколько женственности и сексуальности в 18-летней девушке! А что было в конце номера? Вы чего-то испугались? Пантера львиная ⚡️😂 Самая красивая женщина на этом проекте🔥🔥 Вауч🔥 👏💖👑 ти неперевершена!!! Ваууу😍♥️🔥 Моя❤️ Тропикана девушка🔥😻 ❤️❤️❤️❤️ Ну капец Красивая какая😍😍😍 Самая горячая дама на этом шоу ", – написали они.

Ранее мы писали, что участница "Танці з зірками", экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась новыми впечатлениями от телешоу. Об этом жгучая брюнетка рассказала у себя в Instagram.

Димопулос призналась, что для нее танец – это не только кайф от процесса, не только работа, вызовы и сцена, это - еще и диалог со зрителем.

"Обожаю наш с вами диалог и веду его каждую неделю в эфире шоу «Танцы со звездами»: с помощью танца рассказываю вам о себе, о том, какая я есть, о своих эмоциях, переживаниях. Рассказываю вам это со всей страстью и честностью, любовью и отдачей", - поделилась она.

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