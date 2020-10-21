Украинский музыкант Позитив, участник групп "Время и Стекло" и "MOZGI" рассказал о проблемах в отношениях с женой Анной Андрийчук

Как сообщает Politeka.net, пара вместе прошла через многие испытания и трудности. Андрей Завгородний (настоящее имя артиста) решился на откровения в интервью для программы "Життя відомих людей".

По словам Позитива, он познакомился с будущей женой, когда ему было 15 лет. Молодые люди встретились на дне рождения общей знакомой, тогда у Анны был парень, однако вскоре у них с Андреем завязались отношения. Исполнитель со слезами на глазах вспомнил, как любимая поддерживала его, когда было очень туго с деньгами.

"Я разбивал копилку, шел в супермаркет с мелочью... Это было ужасно, конечно. И то, как Аня меня поддерживала тогда, и то, как она внушала вот эту уверенность, которую ты теряешь", - признался Завгородний. - "Я ей готов поставить памятник при жизни. Этот человек действительно помог мне пережить этот период. Это очень важно для любого человека".

Помимо финансовых, у пары были и проблемы романтического характера. Как рассказал Андрей, супруга очень ревновала его к коллегам по шоу-бизнесу: Насте Каменских и Надежде Дорофеевой. Сам Позитив тоже считает себя довольно ревнивым человеком, но со временем супруги нашли взаимопонимание в этом вопросе.

"Аня ревновала ко всем, а сейчас Настя Каменских - ее лучшая подруга. Еще когда не было романа у Леши с Настей, мы с ней ходили вместе по магазинам", - заявил музыкант.

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