42-річна співачка Ані Лорак зірвала оплески змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в розкішних апартаментах з новою зачіскою і в незвичайних брюках.

Так, Кароліна зі щасливою посмішкою явно кудись зібралася: на ній були шкіряні штани-кльош, чорний топ і золотиста курточка. В руках співачка тримала досить об'ємну сумку.

Багато хто звернув увагу на зачіску Лорак. Любителька прямих локонів вирішила поекспериментувати і зробила волосся хвилястим.

"Мені завжди подобалося вибирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі подумали, що, можливо, артистка зібралася на побачення зі своїм другом Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують роман.

"Ваші слова мотивують! ❤️"

"Красиво! Дорого! Розкішно! ... Кароліна, виглядаєте - СУПЕР!!! 😉"

"Вау! Дуже стильно! Вам личить"

"Кароліна, вам вдається вдало експериментувати зі стилем. Виглядаєте приголомшливо!❤️"

"Воу, воу, воу..легше.🔥 Зводите з розуму, від такої краси.😻"

"Які у вас штани шикарні😍"

"Кучерики💘"

"І все-таки пряме волосся тобі личить більше!!! Це на мій, чоловічий погляд. 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️"

"Це ви на побачення з Лазарєвим зібралися? Зрозуміло, зрозуміло. 🌚😽"

Раніше ми повідомляли, Лорак рознесли через фото в спортзалі. Деяким здалося, що артистка переборщила чи то з фотошопом, чи то з пластичними операціями, і її обличчя виглядало не зовсім природньо.

"Щось самі на себе не схожі"; "накачане, роздуте обличчя, набряклість є, на себе не походить, треба ж, так спотворювати себе"; "вічні фільтри на фото...", - коментували в мережі.

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