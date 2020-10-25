42-річна співачка Ані Лорак зірвала оплески змінами в зовнішності
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в розкішних апартаментах з новою зачіскою і в незвичайних брюках.
Так, Кароліна зі щасливою посмішкою явно кудись зібралася: на ній були шкіряні штани-кльош, чорний топ і золотиста курточка. В руках співачка тримала досить об'ємну сумку.
Багато хто звернув увагу на зачіску Лорак. Любителька прямих локонів вирішила поекспериментувати і зробила волосся хвилястим.
"Мені завжди подобалося вибирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - підписала знімки зірка.
Напідпитку Ткач з "Квартал 95" приголомшив витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео
Тарифи на тепло вдарять по українцям з новою силою: "Ціна одного кубометра може скласти…"
Ані Лорак вразила змінами зовнішності, вже не приховати: "що у неї з ротом?"
Тарзан вибухнув одкровеннями про "мерзоту" і злидні після зради Наташі Корольовій: "Тобі плювати..."
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі подумали, що, можливо, артистка зібралася на побачення зі своїм другом Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують роман.
"Ваші слова мотивують! ❤️"
"Красиво! Дорого! Розкішно! ... Кароліна, виглядаєте - СУПЕР!!! 😉"
"Вау! Дуже стильно! Вам личить"
"Кароліна, вам вдається вдало експериментувати зі стилем. Виглядаєте приголомшливо!❤️"
"Воу, воу, воу..легше.🔥 Зводите з розуму, від такої краси.😻"
"Які у вас штани шикарні😍"
"Кучерики💘"
"І все-таки пряме волосся тобі личить більше!!! Це на мій, чоловічий погляд. 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️"
"Це ви на побачення з Лазарєвим зібралися? Зрозуміло, зрозуміло. 🌚😽"
Раніше ми повідомляли, Лорак рознесли через фото в спортзалі. Деяким здалося, що артистка переборщила чи то з фотошопом, чи то з пластичними операціями, і її обличчя виглядало не зовсім природньо.
"Щось самі на себе не схожі"; "накачане, роздуте обличчя, набряклість є, на себе не походить, треба ж, так спотворювати себе"; "вічні фільтри на фото...", - коментували в мережі.
Нагадаємо, що сяюча Ані Лорак в кольорах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася: "вітаю!».
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?".
Також Politeka писала, що опухла Лорак здивувала ляльковим виглядом під час інтерв'ю: "розумна, коли мовчить".