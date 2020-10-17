42-летняя певица Ани Лорак поделилась своей радостью

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.

16 октября певица представила свой главный осенний хит — "Страдаем и любим".

Композиция основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как временами все непросто и неоднозначно.

Певица принимает поздравления с премьерой. В частности коллегу поздравила и украинская певица Настя Каменских.

Отметим, Лорак буквально светится от счастья из-за такой реакции коллег и поклонников на ее новое творение.

В «Сторис» она опубликовала обращение в котором поблагодарила за поддержку и похвасталась роскошным букетом цветов.

«Мои дорогие, спасибо всем за теплые слова. Счастлива, что песня вам понравилась. С премьерой всех нас. Я тут счастливая, вся в цветах от моих поклонников. Спасибо огромное за поддержку», - сказала Лорак.

«Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. "Страдаем и любим" — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство любви. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, покой и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое», - рассказывала ранее лорак о новой песне.

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

А еще Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак в шляпе внезапно бухнулась на колени перед другом: "Обожаю!".

Также Politeka сообщала, что неугомонная Лорак в образе бунтарки нашла "приключения" на пятую точку: "Eсли кто-то тебя по-настоящему любит...".