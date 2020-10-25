42-летняя певица Ани Лорак сорвала аплодисменты переменами во внешности

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошных апартаментах с новой прической и в необычных брюках.

Так, Каролина со счастливой улыбкой явно куда-то собралась: на ней были кожаные штаны-клеш, черный топ и золотистая курточка. В руках певица держала довольно объемную сумку.

Многие обратили внимание на прическу Лорак. Любительница прямых локонов решила поэкспериментировать и сделала волосы волнистыми.

"Мне всегда нравилось выбирать свой путь. Быть собой и не терять достоинства", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые подумали, что, возможно, артистка собралась на свидание со своим другом Сергее Лазаревым, с которым ей приписывают роман.

"Ваши слова мотивируют! ❤️"

"Красиво! Дорого! Роскошно! ... Каролина, выглядите - СУПЕР!!! 😉"

"Вау! Очень стильно! Вам идёт 🔥🔥🔥"

"Каролина, вам удаётся удачно экспериментировать со стилем. Выглядите потрясающе!❤️"

"Воу, воу, воу..полегче.🔥 Сводите с ума, от такой красоты.😻"

"Какие у вас брюки шикарные😍"

"Кудряшки💘"

"И все-таки прямые волосы тебе идут больше!!! Это на мой, мужской взгляд. 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️"

"Это вы на свиданку с Лазаревым собрались ? Понятно , понятно . 🌚😽"

Ранее мы сообщали, Лорак разнесли из-за фото в спортзале. Некоторым показалось, что артистка переборщила не то с фотошопом, не то с пластичекими операциями, и ее лицо выглядело не совсем естественно.

"Что-то сами на себя не похожи"; "накаченное, раздутое лицо, отечность есть, на себя не походит, надо же, так уродовать себя"; "вечные фильтры на фото...", - комментировали в Сети.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".