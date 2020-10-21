Знаменитая украинская певица Ани Лорак похвасталась внешностью

Поклонники звезды в одной из фан-страничек регулярно делятся снимками своего кумира, пишет Politeka.net.

На первом фото Лорак позировала в белоснежной блузе. В небольшом декольте сияло красивое украшение.

Фото было слишком обработанное. Лицо звезды даже немного изменилось из-за фотошопа и выглядело нарисованным.

Лорак приоткрыла губы и смотрела вдаль.

На другом снимке знаменитость позировала в роскошном черном наряде с оголенными плечами и глубоким декольте. На фото также можно заметить изысканные украшения.

Ани сидела в полутени, добавив фото загадочности.

"Время, потраченное с удовольствием, не считается потраченным.💫🦋 •Джон Леннон", - подписали фото авторы публикации.

За 13 часов пост заработал более 700 лайков и немного комментариев.

"Так потрясающе 😍 Нам бы очень хотелось поработать с вами", "Это правда, что вы себе грудь увеличили до пятого размера?", "Люблю тебя 💞 мой дорогой человек! 💫😍🔥♥️💕💞💝💋💋💋", "❤️❤️❤️Супер", "Вы красотка 👍👍👍👍👏👏👏👏😍💖😍💖😍💖", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ани Лорак поделилась с поклонниками новой радостью - она выпустила новый хит.

На кадрах видео можно заметить лицо исполнительницы крупным планом, на котором много косметики, а также оно обработанное с помощью фотошопа.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак позировала в лучах солнца на парковой дорожке, усыпанной золотистым ковром из листьев. На ней были брюки с завышенной талией, выгодно подчеркнувшие точеные бедра, и блуза с воланами.

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

А еще Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак в шляпе внезапно бухнулась на колени перед другом: "Обожаю!".