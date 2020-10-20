Знаменитая украинская певица Ани Лорак показала располневшу фигуру без фотошопа

Каролину часто критикуют из-за чрезмерного использования уколов красоты. Звезда не отрицает, что посещает косметолога, колит ботокс и сделала губы, изменив форму и увеличив их для эстетичности. При этом также звезда недавно рассказала, как набрала лишний вес за время карантина.

По словам Лорак, она готова пересмотреть свой план питания, урезать калории и даже голодать, так как заметно набрала лишнего и часто ходила к холодильнику по вечерам. Также Каролина подчеркнула, что без концертов в привычном режиме она была едва ли не в депрессии, ведь у нее не было тренировок, как раньше, а также такого бурного графика, как во время гастролей.

В представленном на фан-аккаунте ролике видно, что лицо знаменитости выглядит несколько неестественно и кукольно. Вот как реагируют фанаты:

«Ах,какие правильные слова говорит @anilorak ! Её можно слушать бесконечно...❤️; Красивая Ани Лорак; Наша дива и наша красавица 💖♥️👍; Сама красивая очень а голос приятный прекрасен супер; А какие мурашки по коже у ребенка,когда ему говорят,наш папа нас бросил и ушел к чужой тете,какие все таки взрослые люди эгоистичные и бездушные по отношению к детям; Блін у неї парик ? Зовсім змінилася ( пам’ятаю була завжди натуральною і красивою; Какая же она умная, когда молчит».

Мы также писали, что в Инстаграм звезда с радостью делится фото из отдыха, прогулок и фотосессий. Один из кадров появился и на фан-аккаунте Каролины. Так, Лорак решила похвастаться новым образом.

Певица предстала в лосинах и черной шелковой блузке. Наряд дополнили ботильоны с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне. Глянцевый плащ стал изюминкой ее образа, поэтому новое фото и было представлено на фан-аккаунте с акцентом на него. Таким образом Каролина удачно скрыла располневшую фигуру, о проблемах с которой рассказала после карантина.

«Супер супер ❤️; ... Привет. Да, красиво ... . Немного, печально, грустно иной раз, на душе бывает ... . Но это и хорошо, по своему ... Ани, привет дорогая! Ты восхищение всей моей жизни! Не смотря на расстояние, обнимаю тебя и💋успехов тебе 💕♥️💝🍁🍂🍃», - написали фанаты.

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