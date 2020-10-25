"Что она делает со своей внешностью - это ад"

42-летняя певица Ани Лорак произвела фурор свежими кадрами из спортзала

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном комбинезоне в облипку, который выгодно подчеркнул все ее аппетитные округлости.

Ненакрашенная боюнетка завязала волосы в хвостик и позировала рядом с тренажером, а на другом кадре непосредственно на нем, повернувшись к камере спиной. Певица энергично поработала на камеру, продемонстрировав результат "сзади".

"В новый день с новыми силами!", - подписала снимки Лорак.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Фигуристая Каролина некоторых довела до экстаза, другие же обратили внимание на ее неестественность.

"Фигура - отпад 🔥"

"Какая фигура, талия 🔥 Умница, всегда в отличной форме и на позитиве, мотиватор всех девчонок ❤️"

"Я люблю Ани, но то, что она делает со своей внешностью - это ад"

"Только намного не худей ты мне такая нравишься 😍"

"Отдыхайте побольше, тростиночка 😂 берегите себя ❤️"

"у вас шикарная фигура 😍"

"Молодец, понтушница"

"Шикарная грудь и попа"

"Сперва показалось, что на фото Кейт Бекинсейл 😎" - "фотошопа или фильтров просто мало, а так была бы вылитая кейт 👌🏻"

"Что-то сами на себя не похожи" - "накаченное, раздутое лицо, отечность есть, на себя не походит, надо же, так уродовать себя" - "вечные фильтры на фото..."

Ранее мы сообщали, фото Лорак рядом с певицей Настей Каменских и рэпером Потапом вызвало в сети ажиотаж. Ани показала себя в коротком кремовом платье с двумя рядами пуговиц, распустив волосы.

"Какая классная фотография💥 Звезды украинского шоу-бизнеса! Самые талантливые🔥", – подписали фото в фан-группе. "И самые красивые...😍❤ 👍👍👍 Каролина самая!! ❤️❤️❤️🙌🙌🙌👏👏👏 😍😍😍😍 ", – отметили в комментариях фолловеры.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".