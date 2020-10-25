34-річна російська співачка та зірка "Дом-2" Ольга Бузова приголомшила публіку порцією сліз та жалості
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, зроблені під час чергового ефіру "Льодовикового періоду".
На одному з них Ольга сидить на лаві в роздягальні, при повному параді, швидше за все, за кілька хвилин до виходу на лід. Дівчина широко розставила ноги, задерши тонку тканину сукні, й цілеспрямовано подивилася вперед.
Бузова з кожним виступом ділиться своїми емоціями з шанувальниками. Цього разу Ольга надто розчулилася та згадала про бажання піти з життя, що її мучило за часів важкого розриву з екс-чоловіком, футболістом Дмитром Тарасовим.
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Масла у вогонь підлила композиція, яку вибрали для номера Бузова і її партнер на проекті Дмитро Соловйов. Про все це дівчина розповіла у підписі до кадрів:
"Я не змогла стримати сліз! 😔 😥 Цей номер для мене став дуже особистим... Все моє життя перед вашими очима вже 16 років, і я з вами ділюся всіма своїми переживаннями... Ви пам'ятаєте, як мені було погано, як я не хотіла жити, і буквально вмирала від болю через розбите серця 💔 Ви пам'ятаєте, як я довго не могла знайти щастя, ви бачили як я пробувала, і як обпікалася... і після того, як знайшла любов, так боюся її втратити, так боюся знову залишитися одна, так боюся повторення того болю, який буквально спопеляє душу! 😢 Саме всі ці емоції я в парі з моїм партнером намагалася передати в цьому номері під трек «Там нет меня»…", - поділилася Ольга.
Користувачі кинулися коментувати. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті від її виступу.
"Оля, ви велика молодець. За підсумками глядацького голосування ви знову лідер! Це прекрасно 🤗 🤗 🤗 "
"Як це красиво ✨ 💕 Номер нереально крутий!💥 ❤ ️ Емоції зашкалюють 🔥"
"Емоції на обличчі - це, звичайно, важливо, але пора вже поїхати. Я не бачу ніякого прогресу, може якщо тільки трішки зігнула ноги в колінах. Всі рухи як у робота і це псує всю картинку. Це від страху. Подружися з льодом і він полюбить тебе. Звичайно важко, але ніхто легкого не обіцяв"
"Ну і як? Бузова знову плакала? Або зрозуміла що зі своїми соплями вже перебір?"
"Молодець.. У цьому номері відчувається що Оля каталася.. І була партнеркою... відкаталися гідно... Душевно..."
"Відчуття, що партнер Бузової, весь номер катає її як візок, одна підтримка, і ледве встояла. І знову тремтячий голос викликає жалість. Не дано Бузовій бути лебедем на льоду, тут фонограми немає"
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