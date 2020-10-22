34-летняя российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова порадовала поклонников неожиданным сюрпризом

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в брутальном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, дерзкая "угонщица" Ольга, по сюжету клипа, увела из-под носа бандитов черный "Мерседес" с целым кладом в багажнике. Погоня, экстрим и шарм певицы - заинтриговали публику.

Затем Бузова объяснила происходящее и рассказала правила участия в конкурсе. Главный приз - авто - достанется кому-то из счастливчиков, отметившихся в комментариях.

"Ура!!!! Мы начинаем! Я подготовила для вас много подарков. Кто-то из вас должен забрать эту шикарную машину!", - подписала кадры Ольга.

Пользователи посешили высказать свое мнение:

"Тут мне кажется шансов нет совсем"

"Вот бы тачку🤗"

"Хоть раз бы выиграть что-нибудь!!!"

"Пусть повезет тому, кто в этом действительно нуждается🤗"

"Клип пушка но у талантливого человека по другому быть не может 🚀"

"Я верю что мечты сбываются 😍😍😍главное верить 😘"

"Богиня😻"



"Это круто, и опять верю в чудеса,....а вдруг🔥"

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в неожиданном образе - роковой блондинки. Звезда заветилась перед поклонниками с новым цветом волос, прической и вызывающим макияжем, который лишний раз подчеркнул ее пышные губы.

"Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие, скоро всё узнаёте, были потрясающие образы, вот один из них. Как Вам? Может обратно в блонд?", - подписала кадр певица.

"Да блонд ты намного лучше", "Вау, как тебе идёт такой блонд", "Очень красивая , повезло Даве", "Все, я женюсь", "Не надо в блонд, у вас шикарный цвет волос, на Джей Лопес очень вы сейчас похожи", - отреагировали фанаты.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом

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