34-летняя российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова порадовала поклонников неожиданным сюрпризом
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в брутальном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, дерзкая "угонщица" Ольга, по сюжету клипа, увела из-под носа бандитов черный "Мерседес" с целым кладом в багажнике. Погоня, экстрим и шарм певицы - заинтриговали публику.
Затем Бузова объяснила происходящее и рассказала правила участия в конкурсе. Главный приз - авто - достанется кому-то из счастливчиков, отметившихся в комментариях.
"Ура!!!! Мы начинаем! Я подготовила для вас много подарков. Кто-то из вас должен забрать эту шикарную машину!", - подписала кадры Ольга.
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Пользователи посешили высказать свое мнение:
"Тут мне кажется шансов нет совсем"
"Вот бы тачку🤗"
"Хоть раз бы выиграть что-нибудь!!!"
"Пусть повезет тому, кто в этом действительно нуждается🤗"
"Клип пушка но у талантливого человека по другому быть не может 🚀"
"Я верю что мечты сбываются 😍😍😍главное верить 😘"
"Богиня😻"
"Это круто, и опять верю в чудеса,....а вдруг🔥"
Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в неожиданном образе - роковой блондинки. Звезда заветилась перед поклонниками с новым цветом волос, прической и вызывающим макияжем, который лишний раз подчеркнул ее пышные губы.
"Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие, скоро всё узнаёте, были потрясающие образы, вот один из них. Как Вам? Может обратно в блонд?", - подписала кадр певица.
"Да блонд ты намного лучше", "Вау, как тебе идёт такой блонд", "Очень красивая , повезло Даве", "Все, я женюсь", "Не надо в блонд, у вас шикарный цвет волос, на Джей Лопес очень вы сейчас похожи", - отреагировали фанаты.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках