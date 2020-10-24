34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова встревожила поклонников

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала обращение в своем микроблоге в Инстаграм.

«Просто стою, как дурочка и плачу», - начала свою речь Бузова. Но потом она объяснила, что все дело в затянувшемся ремонте. «Потому что это мой домик маленький, моя квартира. И уже тут есть трубы. Отопление проведено. Так хочется скорее все закончить, и обрести дом свой», - рассказала блогерша.

Похоже не все получилось так, как планировалось.

«Я в очередной раз поняла, что все нужно делать самой. Рассчитывать и надеяться на других – это просто тратить время», - добавила она.

Также Бузова показала, как выбирает паркет. При этом она засветила дизайн-проект своей квартиры.

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в неожиданном образе - роковой блондинки. Звезда заветилась перед поклонниками с новым цветом волос, прической и вызывающим макияжем, который лишний раз подчеркнул ее пышные губы.

"Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие, скоро всё узнаёте, были потрясающие образы, вот один из них. Как Вам? Может обратно в блонд?", - подписала кадр певица.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.