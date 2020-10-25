45-річна українська співачка Наталія Могилевська приголомшила одкровенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, де постала за кермом старенького "Москвича" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Кадри зроблені в ретро-стилі: Могилевська мчала по пустельній дорозі, звернувши потім на путівку, милуючись собою в дзеркалі заднього виду, висунувши руку з відкритого вікна і періодично поправляючи макіяж і зачіску.

Пост артистка присвятила Дню автомобіліста, який відзначають 25 жовтня. Привітавши всіх причетних, Наталя поділилася жалісливою історією про своє перше авто і першу аварію. Виявляється, співачка вчилася водити на батьківській "Таврії".

"Одного разу я у тата, поки він спав, тихенько витягла з кишені ключі і з'їздила з подружкою за колготками, щоб покрасуватися перед хлопчиками, і, поки натискала педаль зчеплення, буквально задивлялася на хлопчиків по діагоналі назад, а машина акуратненько скотилася в кут будинку. Ми йшли додому, я плакала, а тато, коли прокинувся і дізнався про скоєне, реготав і говорив: "Ти скажи мені відразу, чи треба з собою вантажівку цегли привозити, щоб відремонтувати будинок?"😁 Тоді мені було близько п'ятнадцяти", - поділилася співачка.

Користувачі кинулися коментувати:

"Круть !!!!👏👏👏"

"Красуня"

"🤣Напевно Наташі всі такі🤣, я теж Наташа і теж була така ж ситуація, тільки я здавала задом і через полісадник в'їхала в свій будинок, на 8 Березня чоловікові подарунок зробила 🤣 🤣 "

Нагадавши, Могилевська в "потворному" светрі дала спеку разом з Нікітюк і Астаф'євою, рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Могилевська з яскраво нафарбованими губами викликала ажіотаж стилем 90-х: "Наталі Портман".