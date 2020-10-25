45-летняя украинская певица Наталья Могилевская огорошила откровением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, где предстала за рулем старенького "Москвича" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кадры сделаны в ретро-стиле: Могилевская мчала по пустынной дороге, свернув затем на проселочную, любуясь собой в зеркале заднего вида, высунув руку из открытого окна и периодически поправляя макияж и прическу.

Пост артистка посвятила Дню автомобилиста, который отмечают 25 октября. Поздравив всех причастных, Наталья поделилась душещипательной историей о своем первом авто и первой аварии. Оказывается, певица училась водить на отцовской "Таврии".

"Однажды я у папы, пока он спал, тихонько вытащила из кармана ключи и съездила с подружкой за колготками, чтобы покрасоваться перед мальчиками, и, пока нажимала педаль сцепления, буквально заглядывалась на мальчиков по диагонали назад, а машина аккуратненько скатилась в угол дома. Мы шли домой, я плакала, а папа, когда проснулся и узнал о содеянном, хохотал и говорил: "Ты скажи мне сразу, надо ли с собой грузовик кирпичей привозить, чтобы отремонтировать дом?" 😁 Тогда мне было около пятнадцати", - поделилась певица.

Пользователи кинулись комментировать:

"Круть !!!!👏👏👏"

"Красотка"

"🤣 Наверное Наташи все такие🤣, я тоже Наташа и тоже была такая же ситуация, только я сдавала задом и через полисадник въехала в свой дом, на 8 Марта мужу подарок сделала🤣🤣"

Напомним, Могилевская в "уродливом" свитере дала жару вместе с Никитюк и Астафьевой, редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Могилевская с ярко накрашенными губами вызвала ажиотаж стилем 90-х: "Натали Портман".