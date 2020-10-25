Скандальна російська актриса Христина Асмус після розлучення з Гаріком Харламовим робить все, щоб підігріти інтерес до своєї персони

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Так, Асмус запропонувала своїм фоловерам задати будь-які питання, на які обіцяла відповісти.

"На численні прохання, другий сезон питання/відповідь", - написала вона.

А щоб більше зацікавити шанувальників актриса опублікувала знімок, на якому зображена топлес. Асмус позує тільки в джинсах і кепці.

Що стосується питань, то тут не обійшлося без теми розлучення з шоуменом.

"Що спонукало вас на розставання з Гаріком?» - поцікавилися у артистки.

Асмус відповіла ухильно.

"Це довга розмова, коли-небудь я розповім, чому рік тому, я зважилася поміняти своє життя», - написала актриса.

Нагадаємо, днями Харламов трохи пролив світло на причину розваду з Асмус.

За словами Харламова, у них з Асмус не було якогось прецеденту, проте їхні стосунки досить довго рухалися до розлучення. «У якийсь момент ти розумієш, що ми просто різні люди. Тобто я не знаю, як це пояснити. З часом почуття слабшають, все якось йде, і ти розумієш, ти можеш з цією людиною [продовжувати відносини] далі або не можеш», — поділився комік.

Він підкреслив, що рішення було обопільним: партнери зрозуміли, що вони «з різних світів» і що у них все менше і менше тем для розмови. Крім того, стало очевидно, що у пари різні інтереси і різні компанії.

При цьому він довив, що їх дочка все не знає, що батьки розлучилися.

Нагадаємо, про своє розлучення Асмус і Харламов оголосили публіці 22 червня, зазначивши, що рішення було прийнято близько року тому.

Нагадаємо, Харламов після розриву з Асмус показав нову "дружину".

А ще Politeka писала, що засмаглі півкулі" нареченої " Харламова і Асмус в прозорій ночнушке, в мережі фурор.

Також Politeka повідомляла, що Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус.