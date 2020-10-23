Российская актриса Кристина Асмус и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Харламовым, померялись прелестями
Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм девушки практически одновременно опубликовали пикантные фото. Кристина поделилась снимками со спектакля, в котором участвует. Она была одета в прозрачную ночнушку, через которую было видно нижнее белье черного цвета. Кристина сразила наповал пикантными позами на полу.
«Какая вы огненная женщина!», «Девушка мечта)», «Браво! Вот это эмоции», - отметили пользователи.
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Яна же решила использовать свое главное достоинство – большую упругую грудь. Она надела бежевый комбинезон с глубоким декольте, выставив вперед свои огромные «мячики».
«Яна, прекрасно выглядите! Все фотографии хороши!», «Ты должна возглавить первую страничку журнала плей бой», «Одна лучше другой, невозможно выбрать», - пишут поклонники Кошкиной.
Стоит отметить, что фанаты оказались в восторге от свежих пикантных снимков звезд. В сети продолжают сравнивать двух красоток, хоть сами они стараются не комментировать эту тему.
Как известно, после карантина Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе. В это же время появились слухи о том, что он встречается с Кошкиной. Парочку якобы видели вместе на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.
Напомним, что Кристину Асмус жестко унизили перед "пышногрудой невестой" Харламова: "Теперь смотреть на нее противно".
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