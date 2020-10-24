Скандальная российская актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих поклонников

Так и сейчас знаменитость решила ответить на вопросы фанатов в своем Инстаграм, пишет Politeka.

Причем, вопросы были самые разные – поклонников интересовали как творческие планы актрисы, так и ответы на личные и даже интимные вопросы. В частности, у Кристины спросили, приходилось ли ей в своей жизни целоваться с девушкой.

"Yes!" - утвердительно ответила Асмус.

Также у бывшей жены Харламова поинтересовались, как жизнь, на что та ничего не написала, лишь задрала голову вверх, скорчила "страдательное" лицо и прикрепила к голове анимированную корону.

Естественно, фолловеров интересовало, почему Кристина рассталась с Гариком. Эта тема до сих пор всех сильно волнует.

"Что сподвигло вас на расставание с Гариком", – задал вопрос один из почитателей таланта знаменитости.

"Это долгий разговор, когда-нибудь я расскажу, почему год назад я решилась поменять свою жизнь", – туманно ответила девушка.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус огорошила словами о том, что она снялась в постельной сцене.

"Меня зовут Кристина Асмус 👋🏻 Я муза хейтеров, амбассадор «Хлоргексидина» и единственная в мире актриса, снявшаяся в постельной сцене 🤪 А вас уже 4 миллиона!!!! 🍋🍋🍋🍋 Спасибо вам за общение, за веселье, за вдохновение, мотивацию и советы как жить )))) 😘" - говорится в сообщении.

Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".

Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».